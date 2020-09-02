تخرج في كلية الآداب.. نصر سيف محصل الفواتير الذي أصبح أشهر كومبارس

رنا صلاح الدين - ضخامة جسده وملامحه الحادة أهلته لأن يكون واحدًا من الكومبارسات الذين تميزوا في أدوار الشر في السينما المصرية بإنتاج غزير.

هذه الملامح الحادة كانت تخفي ورائها شخصا مثقفا تخرج في كلية الآداب جامعة الأسكندرية لكنه عمل محصلا لفواتير الكهرباء قبل أن يخرط في المجال السينمائي.

نصر سيف

الفنان نصر سيف المولود يوم 8 فبراير عام 1933 اكتشفه المخرج الشهير نيازي مصطفى الذي قدمه في فيلم" عنتر يغزو الصحراء" عام 1960 لينطلق بعدها في العديد من الأعمال.

من أشهر الأدوار التي أداها فرد العصابة في كثير من الأفلام منها قبضة الهلالي والذكاء المدمر فضلا عن أفلامه في سينما الأبيض والأسود.

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شارك في العديد من الأعمال الكوميدية خاصة مع الفنان عادل إمام في أفلام الغول وعصابة حمادة وتوتو وكان حضوره لافتا في مسرحية "شاهد ما شفش حاجة للنجم عادل إمام رغم صغر مساحة الدور.

مشهد من مسرحية شاهد ما شفش حاجة

في فيلم الذكاء المدمر مع الفنان كرم مطاوع والفنان مجدي وهبة حصل نصر سيف على مساحة أكبر وكان قد تقدم به العمر.

الفنان نصر سيف احتفى في أيامه الأخيرة حتى وفاته يوم 15 يونيو عام 2011.

نصر سيف