مسلسل “ابنة السفير”.. صراخ وإطلاق نار وأحضان

متابعة بتجــــــــــــر: عرض أمس الاثنين الإعلان الاول للموسم الثاني من مسلسل “ابنة السفير” الذي يبدأ عرضه في السابع من أيلول الجاري، وتصدّر الإعلان الترند في تركيا، وعبّر جمهور المسلسل عن انتظارهم على نار عرض الموسم الثاني.

وجاء الإعلان مليئاً بالتشويق والاثارة والصراخ، حيث تصاب بطلة العمل نسليهان اتاغول التي تؤدي دور نارة بطلق ناري في بطنها.

وتم انتقاد العمل بأنه اصبح يسير على خطى مسلسل “اشرح لهم أيها البحر الأسود” لناحية الصراخ والبكاء وإطلاق النار، وتم تشبيه دور انجين اكيوريك بدور طاهر الذي قدّمه أولاش تونا في المسلسل.

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وبمقابل ذلك، حظي مشهد الحضن بين نارة وسانجار بإعجاب كبير وتم تداوله بكثرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معبّرين عن سعادتهم أن نارة عبّرت عن حبها لسانجار، وأنهم كانوا ينتظرون هذه اللحظة بفارغ الصبر.

يذكر انه لوحظ غياب الطفلة ملاك ابنة نارة وسنجار عن الاعلان، الأمر الذي أثار علامات الاستفهام حول سبب غيابها.