فوربس العالمية تختار نانسي عجرم الأولى في الشرق الأوسط

متابعة بتجـــــــــــرد: تصدّرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم قائمة أكثر الفنانات تأثيرًا ونجاحًا في الشرق الأوسط، وذلك بحسب مجلة Forbes – فوربس العالمية.

وإحتلت نانسي المرتبة الأولى بين الفنانات في الوطن العربي، حيث جاء اختيارها ضمن القائمة نظرًا للنجاح الكبير الذي حققته خلال مسيرتها الفنية وشعبيتها الواسعة في الوطن العربي ومختلف أنحاء العالم.

وجاء تصدّر نانسي عجرم للائحة فوربس وفقًا لعدّة معايير، أبرزها، عدد سنوات العمل في المجال، عدد متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، “تويتر”، و”إنستغرام” و”يوتيوب” بالإضافة إلى نشاطاتها المؤثرة والموقع الذي تمثله بمكانتها على الساحة الفنية العربية.

يأتي هذا الإنجاز العالمي الجديد الذي تضيفه نانسي عجرم إلى مسيرتها الفنية بعد أن حققت مبيعات قدّرت بأكثر من 70 مليون تسجيل في العالم العربي، وهو ما جعلها الثانية كأكثر مغنية ذات مبيعات كبيرة في تاريخ الموسيقى اللبنانية والعربية بعد السيدة فيروز، هذا فضلاً عن إستحواذها على اهتمام الشباب والشابات وتمتّعها بقاعدة جماهيرية جارفة تخطت حدود بلدها لبنان والوطن العربي إلى دول العالم أجمع.

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يذكر أخيرًا أن نانسي عجرم سبق وأن حلّت بالمرتبة الأولى في قوائم Arabian Business، Newsweek وCosmopolitan للشخصيات العربية الأكثر تأثيرًا وقوّة على مستوى الوطن العربي أجمع.

قائمة الفنانين الأكثر تأثيرًا ونجاحًا في الشرق الأوسط من هنا