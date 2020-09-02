"عافك الخاطر" على قناة أبوظبي اعتباراً من 1 سبتمبر

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بدأت شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي التابعة لأبوظبي للإعلام، عرض الدراما الخليجية الكويتية "عافك الخاطر" حصرياً على قناة أبوظبي، ابتداءً من 1 سبتمبر.المسلسل من بطولة خالد أمين، وهبة الدري، وأحمد إيراج، وأسمهان توفيق، وعبير أحمد، وغدير السبتي، وسليمان الياسين، ومشاري البلام، وفاطمة عبد الرحيم، وميس قمر، وفرح الهادي، وعقيل الرئيسي، وحصة النبهان ووغدير زايد. ومن تأليف عبدالله الرومي وإخراج مناف عبدالله.ويروي قصة امرأة تدعى "أمينة" التزمت بأداء رسالتها في الحياة ولم تقصر أو تتوانى في واجب من واجباتها حتى وصلت بعائلتها إلى بر الأمان، حيث كانت "أمينة" فتاة طيبة بدأت حياتها العائلية في السبعينات عندما تزوجت "مبارك" بعد وفاة والدها والذي أدار لها ثروة أبيها وكان الرجل الوحيد الذي عرفته في حياتها وأنجبت منه ثلاث بنات هن فاطمة وندى ومنيرة.وبينما كانت "أمينة" تنتظر مولودها الرابع فوجئت "بزواج" مبارك من فتاة أصغر منه سناً هي "باسمة"، والتي كانت شقيقة لأم "عباس" المرأة التي تخدم "أمينة" وتأتمنها على بيتها وبناتها، وكانت فتاة شريرة متسلطة قادمة لزيارة أختها "أم عباس" فأعجب بها "مبارك" وتزوجها. وعندما علمت "أمينة" بالأمر فوضت أمرها الى الله، في حين ابتعدت "أم عباس" عن "أمينة" خجلاً، مما فعلته أختها التي استولت على البيت التي كانت تسكنه أختها لتسكنه مع "مبارك" وتجعل شغلها الشاغل مضايقة "أمينة" وبناتها بلسانها السليط واختلاق المشاكل لكل من حولها.وكانت شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي، قد وسعت من نطاق تغطيتها عبر توفير محتوى برامجها على المنصات الرقمية التابعة لها، في سبيل تعزيز وصولها إلى جمهور أوسع. وأطلقت الشبكة في هذا الإطار، موقعها الالكتروني المحدّث بتصميم جديد، ومواقع الكترونية أخرى لكل قناة من قنواتها تتضمن خدمات مميزة من بينها البث المباشر، ومتابعة جميع برامج ومسلسلات الشبكة من خلال خدمة "Catch up"، إلى جانب إطلاق تطبيق "ADTV " لجميع قنواتها التلفزيونية الذي سيكون متوافراً عبر منصات "آندرويد تي في" "وآبل تي في" و"آبل ستور" و"جوجل بلاي"، والذي يتيح متابعة كل من "قناة أبوظبي" و"قناة الإمارات" و"دراما".