شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز يستأجر سفينة لحماية طاقم Mission: Impossible من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع ديلى ميل أن النجم توم كروز استأجر سفينة فى النرويج بقيمة 500 ألف جنيه إسترلينى لفريق عمل فيلمه Mission: Impossible 7، وذلك لتجنب الإصابة بفيروس كورونا ولعدم تأخير أو تعطيل تصوير الفيلم.

ومن جانب آخر لا تزال وكالة ناسا الأمريكية تدرس احتمال تصوير فيلم سينمائى فى الفضاء، وصرح بذلك مدير ناسا جيم براندنستاين، فى مؤتمر لدراسة مستقبل البحوث العلمية على متن المحطة الفضائية الدولية، فيما لم يذكر موعد تطبيق تلك الفكرة.

وقال مدير وكالة ناسا "إننا بحاجة لتطوير القطاع الخاص على متن المحطات المدارية وسنحتاج إلى رواد فضاء قادرين على أداء مهام تجارية فى الفضاء، وندرس الآن إمكانية استضافة رواد الفضاء المهتمين بتصوير فيلم على متن المحطة الفضائية الدولية".

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وأضاف "لا نستبعد أن يشارك نجم من نجوم هوليوود فى تصوير فيلم فى الفضاء، وفى حال وافق ممثل مشهور على تصوير الفيلم سندعمه فى ذلك لأن هذا الأمر سيلفت الانتباه وسيثير اهتمام المجتمع بمشاكل الفضاء".

وسبق لـ "برايدنستاين" أن أفاد بإمكانية تصوير مثل هذا الفيلم فى مايو الماضى حين قال فى مدونته على "تويتر" إن ناسا ترحب بإمكانية العمل المشترك مع توم كروز، لتصوير فيلم على متن المحطة الفضائية الدولية، وأعرب عن أمله بأن يشكل الفيلم جيلا جديدا من العلماء والمهندسين سيدفع بهم إلى تحقيق إنجازات جديدة فى مجال الفضاء.

وأكد المتحدث باسم وكالة ناسا أن توم كروز سينطلق إلى الفضاء وسيبقى على متن محطة الفضاء الدولية، لكنه رفض تقديم المزيد من المعلومات قائلًا: "سنقول المزيد عن المشروع فى الوقت المناسب، وأى شيء آخر سيكون سابق لأوانه".

فيما تم الإشارة إلى التعاون المحتمل بين كروز وناسا لأول مرة من قبل موقع Deadline الذى قال أن كروز وإيلون ماسك رئيس شركة سبيس إكس فى المراحل الأولى من العمل مع وكالة ناسا لفيلم مغامرات فى الفضاء، وقد رد "ماسك" على تغريدة بريدنستين، حيث قال: "ينبغى أن يكون هناك الكثير من المرح.