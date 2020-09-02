مخرج "حلم سوسن" يجرى بروفات مع أبطال الفيلم قبل العودة للتصوير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى المخرج أحمد الجندى بروفات ترابيزة مع أبطال فيلمه الجديد "حلم سوسن" – اسم مؤقت – للنجم أحمد فهمى، وذلك بعد إجراء تعديلات جزرية على السيناريو خلال الفترة الماضية، وذلك تمهيداً لاستئناف التصوير خلال شهر سبتمبر الجارى، حيث تم الانتهاء من أسبوع فى العمل فى شهر يناير الماضى قبل انشغال الجندى وفهمى بمسلسلهما "رجالة البيت" الذى تم عرضه فى رمضان الماضى.

فيلم "حلم سوسن" تأليف أحمد الجندى وأحمد فهمى وايهاب بليبل، إخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز وبطولة أحمد فهمى وروبى وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت وخالد أنور مايان السيد، مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث أبرزهم أكرم حسنى وتدور أحداثه ف اطار كوميدى لا يخلو من الفانتازيا.



احمد فهمى واحمد الجندى

ويسجل فيلم "حلم سوسن" التعاون بين أحمد فهمى والمخرج أحمد الجندى بعدما قدما سوياً فيلمى "الكويسين" عام 2018 وشارك فى بطولته حسين فهمى وشيرين رضا وأسماء أبو اليزيد وبيومى فؤاد ومحمد ثروت، و"الحرب العالمية الثالثة عام 2014 وشارك فى بطولته هشام ماجد وشيكو، اضافة إلى مسلسلى "الواد سيد الشحات" فى 2019 و"رجالة البيت" هذا العام.

وفى سياق آخر ينتظر أحمد فهمى طرح فيلم "العارف" الذى يقدمه بصحبة أحمد عز ويشارك فى بطولته محمود حميدة ومصطفى خاطر وكارمن بصيبص وأحمد خالد صالح ومحمد ممدوح وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، ومقرر عرضه بعد اعادة تشغيل دور العرض بكامل قوتها.