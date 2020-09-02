مصطفى قمر رفقة زوجته على البحر (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشر الفنان مصطفى قمر، صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، خلال قضائهما عطلتهما الصيفية بمدينة مطروح.

وعلق "قمر"، على الصورة قائلًا: "الاستجمام والاسترخاء مع زوجتي الحبيبة".

من ناحية أخرى، يستعد مصطفى قمر، لطرح أغنية من ألبومه الجديد "لمن يهمه الأمر 2"، الأسبوع الجاري، وهي بعنوان "حبك على جبيني" من كلمات رضا زايد، ألحان وتوزيع مصطفى قمر.

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