شكرا لقرائتكم وفاة نجم فيلم "الفهد الأسود" بوزمان عن عمر 43 عاماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توفي الممثل تشادويك بوزمان، بطل فيلم "بلاك بانثر" (الفهد الأسود)، عن 43 عاما، بعد صراع استمر 4 سنوات مع سرطان القولون، وذلك طبقا لبيان نشرته عائلته الجمعة.

وحظي دوره في الفيلم بشهرة واسعة في عالم مارفل السينمائي.

تشادويك بوزمان

وقالت وكيلته نيكي فيرافانتي لوكالة "أسوشيتيد برس" AP إنه توفي في منزله في منطقة لوس أنجلوس برفقة زوجته وكانت عائلته إلى جانبه.

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وقالت عائلته في بيان إنه تم تشخيص إصابة بوزمان بسرطان القولون قبل 4 سنوات.

وأضاف البيان: "بأنه مقاتل حقيقي، حيث ثابر وقدم لكم العديد من الأفلام التي أحبها الناس كثيرًا.. قام بوزمان بتمثيل وتصوير العديد من الأفلام أثناء وبين عدد لا يحصى من العمليات الجراحية والعلاج الكيميائي. لقد كان لشرف حياته المهنية أن أحضر الملك T’Challa إلى الحياة في فيلم Black Panther النمر الأسود".

ولم يتحدث بوزمان علنًا عن مرضه.