شكرا لقرائتكم خبر عن بيرس بروسنان يقدم السيرة الذاتية لمحارب بالحرب العالمية الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم العالمى بيرس بروسنان لتقديم دور البطولة فى فيلم The Last Rifleman من إخراج تيرى لوان، ومن المقرر أن يشارك الفيلم فى مهرجان تورنتو السينمائى القادم.

وتدور أحداث فيلم "The Last Rifleman" حول أحد المحاربين القدامى في الحرب العالمية الثانية الذى يعيش فى دار رعاية فى أيرلندا الشمالية، والذى قرر فى الذكرى الـ 75 للحرب الهروب سراً والشروع في رحلة شاقة إلى فرنسا، والقصة مستوحاة من المحارب المخضرم في الحرب العالمية الثانية برنارد جوردان الذي هرب في سن 89 ، من منزل رعايته في شرق ساسكس، واستقل حافلة إلى بورتسموث، وركب على متن عبارة إلى فرنسا وشق طريقه إلى نورماندي لحضور مراسم ذكرى الإنزال فى يونيو 2014.

وتم تطوير الفيلم بتمويل من Northern Ireland Screen ، وكتبه كيفن فيتزباتريك ومن إنتاج كاتي جاكسون وجون ليزلي و شارك في إنتاجه جاكلين كيرين ودومينيك رايت، وسيبدأ التصوير الشتاء المقبل في أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا.