ناتالي بورتمان تقابل ثور في أستراليا

الأربعاء 2 سبتمبر 2020

وصلت الممثلة الأمريكية ناتالي بورتمان مدينة سيدني، أستراليا، الثلاثاء، تمهيدًا لبدء تصوير فيلم مارفل المنتظر بشدة Thor: Love and Thunder (ثور: الحب والبرق).



واصطحبت الممثلة أبناءها الـ4 إميليا وثري وألفي وناين، في رحلتها على متن طائرة خاصة، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وساعد طاقم عمل الطيران الجوي ناتالي وعائلتها الصغيرة، وشوهد الجميع مرتديًا أقنعة وقائية التزامًا بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19).

Advertisements

وكشفت "ناتالي" خلال مؤتمر "كوميك كون" العام الماضي، أنها ستعود لتجسيد شخصية جين فوستر في الجزء القادم من سلسلة "ثور"، بالتعاون مع كريس هيمسوورث وكريستيان بيل.

وتابعت: "سأتحول إلى ثور"، وهو ما يعني أن حبيبة ثور ستمتلك قواه الخارقة بل ومطرقته أيضًا".

وظهرت شخصية "جين"، لأول مرة عام 2011 في فيلم Thor "ثور"، ثم عادت في الجزء الثاني عام 2013 Thor: The Dark World "ثور: العالم المظلم"، إلا أنها غابت عن الجزء الثالث Thor: Ragnarok "ثور: راجناروك" عام 2017.