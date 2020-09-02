شكرا لقرائتكم بعد إصابتها بتفجير بيروت.. هذه أول صورة لزوجة رامي عياش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نشرت داليدا عياش، زوجة المطرب اللبناني، رامي عياش، الجمعة، أول صورة لها عبر حسابها على "إنستغرام" بعد تعرضها لإصابات إثر انفجار مرفأ بيروت قبل أسبوعين.

وتظهر داليدا وزوجها وأبناؤهما في الصورة، حيث نشر رامي عياش الصورة ذاتها في حسابه.

وفي وقت سابق، كتبت داليدا، عبر حسابها "بشكر من كل قلبى كل اللى اتطمن وسأل عني، حسيت إن عندى عائلة كبيرة كتير، بدى أقول إن جروحى والحادث وكل الكابوس اللي قطعت فيه هوى ما شيء قدام آلام الناس اللي فقدوا ناس غاليين على قلوبهم أو اتصابوا بتشوهات".

كما أضافت: "قلبنا عم يتقطع على بيروت اللي عم تحترق، الله يصبر قلب كل أم وأب وطفل وشاب وصبية".

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وكان النجم اللبنانى رامى عياش، طمأن جمهوره ومتابعيه على زوجته، مؤكدا أن جروحها توزعت بين جبينها وأنفها ويديها، وكتب "أشكر كل من سأل عن داليدا دون استثناء، غمرتوني بمحبتكم واهتمامكم إن شاالله منوفيكم، جروحها توزعت بين جبينها وأنفها وايديها وارجيها، ولكن الحمد الله على كل شيء مصيبة وخسارة، غيرنا أكبر من شوية جروح، أطفال مقطوعة أجزائها وناس عم تسبح بدمها، صار بالنا بالمساعدة أكتر من حالنا".

وأضاف: "مشاهد ما كنا حابين ولادنا يشوفوها، الله يشفي كل جريح ويرحم كل اللي فارقونا، بدنا نعيش بسلام لأن تعبنا خلص".

هذا وتعرضت داليدا لإصابات جراء حادث انفجار بيروت الذي خلف أكثر من 180 ضحية، وآلاف الجرحى، فضلاً عن دمار هائل وخسائر قدرت بـ 15 مليار دولار، حيث نشر ابنها آرام فيديو لوالدته وهي داخل أحد المستشفيات لتلقي العلاج بعد إصابتها وكتب "اللهم احفظ أمي، الأم جنة الدنيا وسعادة الحياة".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو بشكل واسع، متمنيين لها الشفاء والعودة لبيتها وأطفالها.