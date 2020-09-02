شكرا لقرائتكم خبر عن هيدى كرم سيدة أرستقراطية تتزوج من أحمد زاهر فى مسلسل "لؤلؤ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة هيدى كرم ضمن أحداث مسلسل "لؤلؤ" زوجة الفنان أحمد زاهر وهى امرأة أرستقراطية من عائلة كبيرة، لكن تربطهما علاقة مادية أكثر مما هى عاطفية ويحدث بينهما عدد من الخلافات ضمن أحداث العمل التى انتهت من تصوير عدد من مشاهده فى عدد من الديكورات.

مسلسل "لؤلؤ" إخراج محمد عبد السلام وتأليف محمد مهران وإنتاج شركة سينرجى، ومقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوى، وهو بطولة مى عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين.

وتخوض مى عمر أولى بطلاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "لؤلؤ" ، حيث تظهر من خلال أحدث العمل بدور "مطربة" وهو ما جعلها تجرى العديد من البروفات على الغناء والاستعراضات خلال الفترة الماضية قبل انطلاق تصوير العمل.

يذكر أن آخر أعمال هيدى كرم هو مسلسل "الزوجة 18" فى رمضان قبل الماضى، من بطولة حسن الرداد، ناهد السباعى، سلوى خطاب، شيماء سيف، إيناس كامل، بيومى فؤاد، محمود البزاوى، محمود الليثى، كوكى، ايه سماحة، ومن تأليف كل من محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد وإخراج مصطفى فكرى.