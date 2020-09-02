لقاء سويدان تنشر صورًا من عطلتها الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة لقاء سويدان مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
ظهرت لقاء في الصور بإطلالة صيفية، من أمام البحر، وعلقت: "لقد راهنوا على كسري ما يعرفوش إن الملبن مابينكسرش".
يُذكر أن الفنانة لقاء سويدان، أعلنت منذ فترة، في بيان نشرته عبر حسابها على "إنستجرام"، اعتزالها التمثيل والغناء، وكان آخر أعمالها الدرامية مسلسل "البيت الكبير 2" مع الفنانة لوسي والفنان أحمد بدير.
وبعدها عادت لتقوم ببطولة مسرحية "سيد درويش"، وشاركها البطولة ميدو عادل.
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