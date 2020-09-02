عمرو دياب يطرح كليب مهرجان من حفل الساحل الشمالى.. فيديو

الأربعاء 2 سبتمبر 2020

طرح الهضبة عمرو دياب كليب أغنيته "مهرجان" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وهى الأغنية التى أطلقها فى ألبومه الأخير "سهران"، حيث يؤرخ عمرو دياب بهذه الخطوة لأغنياته عن طريق حفلاته المصورة سينمائيا، حيث صور الأغنية بتقينات سينمائية على شواطئ الساحل الشمالى.



أغنية "مهرجان" من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع نادر حمدى، وتقول كلماتها: "مبقاش يناسبك ازعل واحاسبك.. ايه اللى غاصبك على العيشة دى واللى بقينا فيه، متشيلش همى موجود مرمى ما تفوق يا عم أنا همشى اقول فى الشارع هيه.. أنا هعمل مهرجان مهرجان.. وخلاص هنسى اللى كان مهما كان.. وحكايتى معاك كان ياما كان.. هتعيشها عليا ليه.. انت اللى زيك بجد حله بدل ده كله السكة اهى وادى الباب مفتوح.. روح بالسلامة لا عليك ملامة ولا ليك علامة والسهل زى ما جه بيروح.. أنا هعمل مهرجان مهرجان.. وخلاص هنسى اللى كان مهما كان".

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وكان الهضبة طرح أمس واليوم كليب أغنيتى "زى مانتى" و"عم الطبيب" من ألبوم سهران أيضاً على موقع "يوتيوب"، حيث صورها مع فرقته الموسيقية فى مدينة الساحل الشمالى، وسط أجواء صيفية، ارتدى خلالها الهضبة ملابس تتماشى مع حالة الأغنية وأجوائها، فضلا عن التقنية السينمائية التى صورت بها الأغنية.

ومن ناحية أخرى مازالت أغنية "أماكن السهر" للهضبة تحقق نجاحا كبيرا يوما بعد الآخر حيث قارب عدد مشاهداتها على موقع يوتيوب من 8 ملايين مشاهدة خلال الأسبوع الأول من طرحها، وتصدرت الأغنية قوائم الأكثر استماعا على تطبيقات الموسيقى المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعى.