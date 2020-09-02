شكرا لقرائتكم خبر عن "فجأة".. تامر حسنى يجدد تعاونه مع الشاعر محمد عاطف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون النجم تامر حسني مع الشاعر محمد عاطف فى ألبومه الجديد بأغنية تحمل عنوان "فجأة"، وهى من ألحان تامر على، وتوزيع الموسيقى يحيي يوسف، ومن المقرر أن يطرح تامر ألبومه الغنائى خلال الأسابيع المقبلة، بعدما طرح أولى أغانى الألبوم بعنوان "اختراع"، والتى قدمها كديو غنائى مع المطرب محمود العسيلى.
ولم تكن المرة الأولى التى يتعاون فيها محمد عاطف مع تامر حسني، حيث تعاونا من قبل في ثلاث أغانى هى أغنية "دايب"، والذى قدمها فى ألبوم "قرب كمان"، و"وبعدين" من فيلم " الحرب العالمية الثالثة"، وأغنية "180 درجة".
وفى سياق متصل، ما زالت أغنية "اختراع" للنجمين تامر حسني ومحمود العسيلي تحقق مشاهدات ضخمة على يوتيوب، إذ أصبحت تريند رقم 1 لأكثر الفيديوهات مشاهدة على الموقع في مصر بأكثر من 4.660 مليون مشاهدة فى غضون 40 ساعة، وهى من إخراج تامر حسنى، بينما كلمات الأغنية للشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وسام عبد المنعم، تسجيل هيثم راضى، ماستر جلال الحمداوى.
أغنية "اختراع" تأتى بعدما طرح النجم تامر حسنى مؤخرا أغنية "لينا حياة بعدين" عبر قناته الرسمية على يوتيوب وهى تتر مسلسل "مدرسة الحب 3"، والأغنية من كلمات الشاعر أحمد المالكى، ألحان شريف بدر، توزيع موسيقى هيثم راضى.
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