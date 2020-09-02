شكرا لقرائتكم خبر عن "فجأة".. تامر حسنى يجدد تعاونه مع الشاعر محمد عاطف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون النجم تامر حسني مع الشاعر محمد عاطف فى ألبومه الجديد بأغنية تحمل عنوان "فجأة"، وهى من ألحان تامر على، وتوزيع الموسيقى يحيي يوسف، ومن المقرر أن يطرح تامر ألبومه الغنائى خلال الأسابيع المقبلة، بعدما طرح أولى أغانى الألبوم بعنوان "اختراع"، والتى قدمها كديو غنائى مع المطرب محمود العسيلى.

ولم تكن المرة الأولى التى يتعاون فيها محمد عاطف مع تامر حسني، حيث تعاونا من قبل في ثلاث أغانى هى أغنية "دايب"، والذى قدمها فى ألبوم "قرب كمان"، و"وبعدين" من فيلم " الحرب العالمية الثالثة"، وأغنية "180 درجة".

وفى سياق متصل، ما زالت أغنية "اختراع" للنجمين تامر حسني ومحمود العسيلي تحقق مشاهدات ضخمة على يوتيوب، إذ أصبحت تريند رقم 1 لأكثر الفيديوهات مشاهدة على الموقع في مصر بأكثر من 4.660 مليون مشاهدة فى غضون 40 ساعة، وهى من إخراج تامر حسنى، بينما كلمات الأغنية للشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وسام عبد المنعم، تسجيل هيثم راضى، ماستر جلال الحمداوى.

أغنية "اختراع" تأتى بعدما طرح النجم تامر حسنى مؤخرا أغنية "لينا حياة بعدين" عبر قناته الرسمية على يوتيوب وهى تتر مسلسل "مدرسة الحب 3"، والأغنية من كلمات الشاعر أحمد المالكى، ألحان شريف بدر، توزيع موسيقى هيثم راضى.