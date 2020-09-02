أشهر نجمات بوليوود لم يكملن تعليمهن.. تعرف عليهن بالصور

رنا صلاح الدين - يمتلئ الواقع من حولنا بالأمثلة لإثبات أن صاحب الموهبة لا يحتاج إلى شهادة جامعية ليكون ناجحًا، لكن بعض المشاهير من بوليوود الذين أصبحوا نجومً والذين نعشقهم؛ كانوا عامل أكثر قوة وتأكيد على هذا.

إليك أشهر نجمات بوليوود اللاتي لم يكملن مشوار الدراسة حتى نهاية الجامعة وتخلين عن الشهادة الجامعية من أجل الأضواء والفن وحققن شهرة عالمية واسعة.

نجمات بوليوود

سونام كابور: استغرقت الفنانة سونام كابور وقتًا أطول قليلًا لتثبت نفسها كممثلة ناجحة في بوليوود، لكن هل تعلم أنها تركت الدراسة أيضًا؟ اعترفت بهذا في مقابلة، وعبرت عن أسفها لقرار عدم استكمال تعليمها.

نجمات بوليوود

علياء بهات: تعد علياء في الوقت الحاضر واحدة من الممثلات الشابات الناجحات والموهوبات في بوليوود، وفقًا للتقارير، انضمت إلى صناعة السينما بعد مرحلة الثانوية، ثم أصبحت مشغولة للغاية ولم يكن لديها وقت للالتحاق بالكلية.

نجمات بوليوود

ديبيكا بادوكون: تُعد ديبيكا إحدى الممثلات الأكثر ربحًا في بوليوود، وقد تركت دراستها في منتصف الطريق لتصبح ممثلة، انضمت ديبيكا إلى إحدى الكليات في بنغالورو لكنها لم تكمل دراستها، والتحقت أيضًا بدورة قصيرة في IGNOU لمزيد من الدراسات ولكن لم تستطع إكمالها.

نجمات بوليوود

كارينا كابور خان: كانت كارينا كابور خان تتمنى أن تصبح محامية، كما قضت فترة قصيرة في جامعة هارفارد؛ لكن لم تكمل دراستها.

نجمات بوليوود

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بريانكا تشوبر: واحدة من أكثر الممثلات رواجًا في العقد الأخير، بريانكا لم تكمل تعليمها الجامعي، وكانت تحلم أن تصبح طبيبة نفسية وانضمت إلى كلية في مومباي، لكن مهام عروض الأزياء والجمال كانت لها الأولوية.

نجمات بوليوود

كاترينا كايف: انفصل والدا كاترينا بشكل قانوني خلال طفولتها، وعاشت مع والدتها، ونظرًا لأن والدة كاترينا قررت تكريس حياتها للخدمات الاجتماعية، فقد اضطررن إلى الانتقال إلى العديد من المدن، ولم يكن بإمكانها استكمال تعليمها.

نجمات بوليوود

كانجانا رانوت: كانت تحلم أن تصبح طبيبة، ولكن بعد حصولها على درجات منخفضة في الاختبارات قررت الممثلة عدم متابعة التعليم واتجهت نحو العمل بعروض الأزياء ثم التمثيل.

نجمات بوليوود

ايشواريا راي باتشان: واحدة من أجمل الوجوه في العالم، تركت ايشواريا الدراسة الجامعية أيضًا، لطالما كانت ايشواريا طالبة عادية، التحقت بكلية جاي هند لمدة عام لكنها تحولت لاحقًا إلى كلية أخرى لمتابعة الهندسة المعمارية، لكن سرعان ما عُرض عليها العديد من عروض الأزياء والأفلام، وهكذا تركت دراستها في منتصف الطريق للانضمام إلى بوليوود.

نجمات بوليوود

كاجول

كانت كاجول تبلغ من العمر 16 عامًا فقط عندما دخلت بوليوود مع فيلم “Bekhudi” ، نظرًا لمسيرتها المهنية المزدهرة في بوليوود ، لم تستطع إكمال تعليمها.