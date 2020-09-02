المخدرات في بوليوود.. المخرج اندراجيت لانكيش يدلي باعترافاته

رنا صلاح الدين - كشف المخرج الهندي اندراجيت لانكيش عن أسماء العديد من العاملين في صناعة السينما المتورطين في تعاطي المخدرات، حيث مَثَل المخرج الشهير أمام فرع الجريمة المركزي في مقر الشرطة الهندية، وسجل أقواله.

وذكر لانكيش أسماء تسعة ممثلين وست ممثلات والعديد من الأشخاص الآخرين الذين يُزعم تورطهم في تعاطي المخدرات.

وأفادت التقارير أن الشرطة قد قدرت لفتة المخرج بالمثول أمام الجهاز الأمني، كما ورد أن المخرج وجه اتهامات ضد ممثلين وممثلات من الصف الثالث بسبب هذه الأوضاع المتردية.

وقد حدثت تطورات على هذا الصعيد في أعقاب اعتقال الممثلة التلفزيونية أنيكا دي واثنين آخرين بتهمة تعاطي المخدرات، ويقول المخرج إنه متمسك بأقواله، وطالب مسؤولي الشرطة وأجهزة البحث الجنائي بالتحقيق تفصيلًا.

جدير بالذكر أنه في الأشهر الثمانية الماضية، سجلت شرطة مدينة بنغالورو 735 حالة تتعلق بتجارة المخدرات لعاملين بالوسط الفني في بوليوود.