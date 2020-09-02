تأجيل زفاف علياء بهات ورانبير كابور

رنا صلاح الدين - أفادت تقارير إعلامية، قد تكون محزنة لمحبي الثنائي الهندي علياء بهات ورانبير كابور، أن ثنائي بوليوود قد يضطران إلى تأجيل حفل زفافهما المنتظر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

الحديث عن زواج رانبير وعلياء، تصدر مؤخرا كثير من عناوين الصحف الفنية واعتبره البعض الأكثر إثارة وضجة في الوسط الفني الهندي بشكل خاص، وعلى مستوى الجماهير بصفة عامة.

كما تشير التقارير إلى تكهنات بشأن حفل الزفاف الحالم ومكانه وملابس علياء وما إلى ذلك، لكنهما لن يتزوجا في أي وقت قريب هذا العام، حيث كان من المقرر أن يتزوج كل من علياء ورانبير في ديسمبر من هذا العام، لكن تم تأجيل حفل الزفاف لأسباب مختلفة منها كورونا بالإضافة إلى التزامات العمل.

تبدو علياء بهات مشغولة في بناء مستقبلها المهني، وتقول التقارير إنها اتصلت بمصمم الأزياء المعروف ساباياشي لتصميم ثوب حفل زفافها، ولكن تم تأجيل ذلك في الوقت الحالي.

في سياق أخر، سيظهر الثنائي "علياء ورانبير" معًا لأول مرة على الشاشة الفضية في فيلم صديقهما المشترك المخرج ايان موخرجي، Brahmastra، والمقرر إطلاقه في ديسمبر 2020.