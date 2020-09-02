ذكرى ميلاد محمد عساف.. خسر حب عمره وكسب 68 مليون معجب

استطاع المطرب الفلسطيني محمد عساف أن يبني الكثير من جسور الود بينه والجمهور العربي، من المحيط إلى الخليج، فهو يمتلك حلاوة الصوت، وعابر للقلوب.

وفي ذكرى ميلاده التي حلت، الثلاثاء، تلقي ”الخليج 365” الضوء على محطات مهمة في مسيرته الفنية وحياته الشخصية.

ولد محمد عساف في 1 سبتمبر/أيلول 1989 بمدينة مصراتة في ليبيا، نشأ في ظروف صعبة جدا مقارنة بشاب في مقتبل العمر.

عشق "عساف" للغناء جعل الأيام تمر بهدوء وبلا معاناة، غني لوطنه فلسطين منذ الطفولة، وكانت أغنيات جميلة وحماسية مثل "شدي حيلك يا بلد، وطلائع فلسطين، علي الكوفية".





ابتسم الحظ لمحبوب العرب بعد مشاركته في برنامج اكتشاف المواهب الشهير "آراب آيدول"، إذ استطاع أن يخطف قلوب الجماهير وأعضاء لجنة التحكيم ليفوز باللقب بعد حصوله على تصويت 68 مليون متابع للبرنامج من كل أنحاء العالم.

اعتمد عساف في تجربته الفنية على موهبته فقط، وتعامل معه الجمهور بصفته فنان حقيقي قادم من فلسطين العربية.

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تغيرت حياة عساف وأصبح نجما تتهافت عليه شركات الإنتاج للتعاقد معه، وبذكاء شديد راح يبحث عن الفنان بداخله وقدم أغنيات خاصة عبر من خلالها عن هوية مجتمعه المناضل.

قدم محبوب العرب حتى الآن 3 ألبومات غنائية وهي "الغربة، عساف، ما وحشناك"، كما طرح ما يقرب من 40 أغنية مؤثرة مثل "سيوف العز، ارفع راسك، الغربة، كفاية تندم".





بعيدا عن الفن، بحث عساف عن الحب كثيرا، وفي حواره مع برنامج "المتاهة " الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، اعترف بأنه خسر حب عمره بسبب الظروف الصعبة، وأنها تزوجت من غيره وأصبح لها أسرة وعائلة.

وفي 2016 أعلن خطبته رسميا على الإعلامية لينا الفيشاوي، لكن سرعان ما تم فسخ الخطبة دون الكشف عن الأسباب.

وفي أغسطس/آب الماضي فوجئ متابعيه بأنه تزوج بشكل مفاجئ من فتاة تدعى ريم عودة تحمل الجنسية الفلسطينية والدنماركية، وأعلن عقب زواجه بساعات أن زوجته لا تملك حسابات شخصية عبر مواقع التواصل وأنه يريد أن تظل حياته الشخصية بعيدة عن الأضواء.



