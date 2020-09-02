نور الزاهد مذيعة لأول مرة في برنامج "Gen To Gen" بسبب شقيقتها

تدخل الفنانة الشابة نور الزاهد شقيقة الفنانة هنا الزاهد لمجال التقديم التلفزيوني لأول مرة من خلال برنامج “Gen To Gen”، وهو من إنتاج شركة “yong production”.وقالت نور خلال مقابلتها مع برنامج “ET بالعربي”، إن فكرة البرنامج هي استضافة أشخاص ناجحين ليس تحديدًا فقط في مجال الفن، ليتحدثوا عن قصة نجاحهم، وعن حياتهم الشخصية، وفي إحدى فقرات البرنامج توجد لعبة، وهي أفضل فقرة في البرنامج، من خلالها الضيف يجمع نقاط، تصبح في النهاية تبرعات هم من يختارون جهة التبرع.

وأردفت، عند خوضي تجربةب التقديم التلفزيوني، وجدت أن شغفي ما زال هو خوضي مجال التمثيل، ووافقت على تلك التجربة لأنه ستكسبني خبرة وخصوصًا أنني من خلالها سأقف أمام كاميرا، مثل كاميا التمثيل.أما عن الداعم الأساسي في خوضتها تلك الخطوة، قالت، أن هنا هي التي دعمتها في الموافقة على خوض تجربة التقديم، وعلقت على تجربة هنا الزاهد في برنامج “هزر فزر” بأنه إذا لم تكن قد رأت برنامج هنا لم تكن ستقتنع أبدًا أن شخصية المذيع ليس على الإطلاق أن تكون معظم الأوقات بالشكل الجدي، ونصحتها بأن تهتم بملابسها ومظهرها، بالإضافة إلى أن تكن على طبيعتها في التصرفات والأقوال.

وأضافت نور، إن مشكلتها هي وشقيقتها فرح تكمن في أنهن يريدان خوض مجال التمثيل، ولكن ينتظران الفرصة الجيدة، وبالرغم من عرض بعض الأعمال عليهم، إلا أنهن لم يجدوا شغفهم أو الإضافة لهن في تلك الأعمال، وازداد شغفهم في البداية عندما كان يعُرض على هنا بعض الأعمال وتراجع النصوص معهم.

قد يهمك أيضا:

Advertisements

نانسي صلاح تؤكّد أنّ "مملكة إبليس" مُختلف

فنانات واجهنَ شائعات وأزمات مع مديري أعمالهنَّ أبرزهنَّ هيفاء وهبي