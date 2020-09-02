مجدى الهواري ضيف برنامج "وشوشة" على قناة النهار الخميس ‎‎

القاهرة - لايف ستايل
يحل المنتج والمخرج مجدى الهواري، ضيفًا على الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الهواري، في برنامج "وشوشة" المذاع على قناة "النهار" وذلك في حلقة اليوم الخميس في تمام الساعة 10 والنصف مساء.ويتحدث "الهوارى" عن بداياته في مجال الإنتاج ، ويكشف عن الصعوبات التى واجهته فى مسرحية "علاء الدين" وعن المواقف الإنسانية للفنان أحمد عز مع عدد من المشاهير خلال الفترة الأخيرة .يذكر أن برنامج "وشوشة" من تقديم الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الهواري، ويذاع يوم الخميس من كل أسبوع، على شاشة قناة "النهار"، في تمام الساعة 10 والنصف مساء
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