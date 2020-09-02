مصطفى قمر يطرح ألبومه الجديد خلال أيام

القاهرة - لايف ستايل
يستعد الفنان مصطفى قمر لطرح ألبومه الجديد باسم "لمن يهمه الأمر 2" خلال الأيام المقبلة.وقال مصطفي قمر ، إنه يقدم في ألبومه أغنية تحمل اسم "مسافر" مع شقيقه ياسر قمر، حيث يعود للغناء بعد غياب سنوات بسبب ظروف سفره، موضحًا أن ألبومه يعد ميني ألبوم تمهيدًا لطرحه كاملًا. يشار إلى أن مصطفي قمر قدم خلال الفترة الماضية حفلًا غنائيًّا في مكتبة الإسكندرية، وهو الحفل الأول له منذ انتهاء بداية أزمة كورونا، كما أنه عاد من خلاله لجمهوره في الإسكندرية بعد غياب سنوات طويلة من تقديم الحفلات الجماهيرية هناك.
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