شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق يصور أغنية "100 تحية" الوطنية فى شارع المعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب إيهاب توفيق لتصوير كليب أغنية وطنية بعنوان "100 تحية" بمشاركة المطربتان آية خالد ونورهان المرشدى - نجمة برنامج ذا فويس - خلال الأيام المقبلة، ومن المقرر أن يصور مشاهده فى الأغنية فى شارع المعز لدين الله الفاطمى، وذلك بعد انتهاء تصوير المشاهد الخاصة للمطربتين آية ونورهان، والأغنية من كلمات محمد الجمال، وألحان وتوزيع فارس فهمى، وهندسة صوت إسلام غلاب، وإخراج فارس فهمى.

وتقول كلمات الأغنية: "مصر مش ناسية اللى شيلها.. واللى فى الشدة افتكرها.. والرئيس فى خطابه قالها.. مصر تحيا.. وتحيا مصر، شعبها حافظ جميله‍ا.. طول ما فيها بيجرى نيلها.. عمرها ما يقل خيرها.. وأسالوا مين هى مصر".

يذكر أن آخر أعمال إيهاب توفيق أغنية "هي دنيا"، ألحان الراحل أشرف سالم وكلمات عوض بدوي وتوزيع أحمد عادل والكليب إخراج متيم السراج.

وتقول كلمات الأغنية" "هي هي دنيا واحنا عايشينها، يبقى يالا ناخد حقنا منها، ليه بنحسبها واحنا هنسيبها يبقى نكسبها ونعيشلنا يومين، كل يوم بنعيش خايلة كدابة يعنى في ومفيش هي متسابة".