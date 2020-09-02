شكرا لقرائتكم خبر عن الممثلة السورية أمل عرفة وصورة من 32 سنة مع جارة القمر فيروز: صوتها كل الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لجارة القمر وقيثارة الغناء العربى النجمة اللبنانية فيروز، شاركت الممثلة السورية أمل عرفة، عبر حسابها على إنستجرام، بصورة فى شبابها جمعتها مع جارة القمر، صحبتها بتعليق: "وحدن بيبقوا.. وبصوتها كل الدنيا".



أمل عرفة وجارة القمر فيروز

وأوضحت أمل عرفة، من خلال ردودها على تعليقات متابعيها على إنستجرام، أن الصورة تعود لنحو 32 عاما وتحديدا منذ عام 1988، مشيرة إلى أن والدها الملحن السورى الراحل سهيل عرفة كان على وشك التعاون مع فيروز وتقديم لحن لها لكن الظروف لم تشأ ولم يكتمل المشروع.





وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بدأ زيارته الثانية إلى لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت، بزيارة جارة القمر الفنانة الكبيرة فيروز، مساء الاثنين الماضى، منحها خلاله وسام جوقة الشرف الفرنسى، وهو أعلى تكريم رسمى فى فرنسا، وبدورها، أهدته فيروز لوحة فنّية.

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وأكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أن زيارته للنجمة اللبنانية فيروز والتى استمرت قرابة ساعة وربع كانت استثنائية، مؤكدا فى تصريحات له أنه لا يستطيع البوح بما قالته له، قائلا: "فيروز رمزكم فى لبنان وأغنيتى المفضلة هى (لبيروت)".

كما وصف ماكرون المطربة فيروز، قائلا: "جميلة وقوية للغاية وتحدثت معها عن كل ما تمثله بالنسبة لى عن لبنان نحبه وينتظره الكثير منا.. عن الحنين الذى ينتابنا"، حيث قال فى بث تليفزيونى عقب اللقاء: "قطعت التزاما لها (فيروز)، مثلما أقطع التزاما لكم هنا الليلة بأن أبذل كل شيء حتى تطبق إصلاحات ويحصل لبنان على ما هو أفضل. أعدكم بأننى لن أترككم".

ونالت فيروز إعجاب رؤساء فرنسيين آخرين، فقد منحها الرئيس فرانسوا ميتران وسام قائد الفنون والآداب عام 1988 ومنحها الرئيس جاك شيراك وسام فارس جوقة الشرف عام 1998.

وخلال الحرب الأهلية قامت فيروز بجولة فى الخارج، وأحيت حفلا غنائيا واحدا فقط فى لبنان على خشبة مسرح بين شطرى بيروت التى كانت مقسمة بسبب الحرب آنذاك.