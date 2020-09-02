محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرص عدد من النجوم، أمس الثلاثاء، حضور فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ27 من مهرجان المسرح التجريبي بالمسرح القومي بالعتبة، والتي تحمل اسم الفنان الكبير سناء شافع، الذي رحل عن عالمنا الشهر الماضي.

ومن بين النجوم الذين حضروا الحفل كل من سميحة أيوب، فردوس عبدالحميد، سميرة عبدالعزيز، إيهاب فهمي، خالد جلال، يوسف إسماعيل، خالد عبده، والفنان أشرف زكي، فضلا عن حضور وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.

وقدمت الحفل الفنانة سوسن بدر، وسط تصفيق حار من الجمهور.

وتضمن حفل الافتتاح تكريم 8 رموز مسرحية، وهم الدكتور حسن عطية، والمخرج منصور محمد، وأستاذ التمثيل والإخراج سامي صلاح، والمخرج سامي طه، والفنانة اللبنانية مايا زبيب، والمخرج السويسري ميلو راو، والمخرج الفرنسي برونو ميسا، والمخرج نولو فاكيني.

كما شهد حفل الافتتاح عرضا مسرحيا قصيرا بعنوان "تحت النظر"، لمجموعة من شباب المسرح القومي، والمسرحية من إخراج كمال عطية.

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كانت هذه تفاصيل خبر بينهم فردوس عبدالحميد وخالد جلال وسميحة أيوب.. النجوم في افتتاح "المسرح التجريبي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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