أمير طعيمة يهنئ تامر حسني والعسيلي: "دمكم مع بعض شربات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: هنأ الشاعر أمير طعيمة، الفنان محمود العسيلي والفنان تامر حسني، على أغنيتهما الجديدة "إختراع". وغرد "طعيمة"، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قائلًا: "مبروك لأصدقائي الأعزاء تامر حسني والعسيلي، أغنية اختراع، ومبروك لكل فريق العمل". وتابع: "أغنية مبهجة ودمكم مع بعض شربات، والإخراج تحفة يا تيمو". وطرح تامر حسني والعسيلي أغنية "اختراع"، 27 أغسطس الجاري، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبدالمنعم، والكليب من إخراج تامر حسني.

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