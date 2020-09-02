نداء شرارة على "مرجيحة" وميرنا جميل بإطلالة أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة لاميتا فرنجية نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وسط الطبيعة. جيهان خليل نشرت الفنانة جيهان خليل صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج هادئ. أحمد فلوكس نشر الفنان أحمد فلوكس صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بـ"بدلة" جالسًا على كرسي. أماني كمال نشرت الفنانة أماني كمال صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشعر "أشقر"، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها. Advertisements إنجي خطاب نشرت الفنانة إنجي خطاب صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها داخل سيارتها. إيمان سلامة شاركت الفنانة إيمان سلامة جمهورها بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية. ريهام أيمن نشرت الفنانة المعتزلة ريهام أيمن صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال. ميرنا جميل نشرت الفنانة ميرنا جميل صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أنيق نداء شرارة نشرت المطربة نداء شرارة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها على "مرجيحة". محمد عبد الرحمن نشر نجم مسرح مصر، الفنان محمد عبدالرحمن صورة جديدة له، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "نظرة أمل تجاه البوفية".

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