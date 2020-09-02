محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
انطلقت مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات حفل افتتاح مهرجان المسرح التجريبي بالمسرح القومي بالعتبة، والتي تحمل اسم الفنان الكبير سناء شافع، الذي رحل عن عالمنا الشهر الماضي.
ووصلت وزيرة الثقافة الدكتور إيناس عبدالدايم، إلى المسرح القومي لافتتاح فعاليات الدورة السابعة والعشرين للمهرجان.
ويحضر حفل الافتتاح الفنانة الكبير سميحة أيوب، والفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومي، والفنان إيهاب فهمي رئيس المسرح القومي، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والدكتورة هدى وصفي، والمخرج عادل عبده.
ويتضمن حفل الافتتاح تكريم 8 رموز مسرحية، وهم الدكتور حسن عطية، والمخرج منصور محمد، وأستاذ التمثيل والإخراج سامي صلاح، والمخرج سامي طه، والفنانة اللبنانية مايا زبيب، والمخرج السويسري ميلو راو، والمخرج الفرنسي برونو ميسا، والمخرج نولو فاكيني.
كما يشهد حفل الافتتاح عرضا مسرحيا قصيرا بعنوان "تحت النظر"، لمجموعة من شباب المسرح القومي، والمسرحية من إخراج كمال عطية.
وقدمت الحفل النجمة الكبيرة سوسن بدر، وسط تصفيق حار من الجمهور.
كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح الدورة الـ 27 لمهرجان المسرح التجريبي بحضور وزيرة الثقافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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