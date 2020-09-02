فيديو.. عمرو دياب يطرح كليب مهرجان

طرح النجم الكبير عمرو دياب عبر قناته الرسمية على يوتيوب كليب أغنيته مهرجان التي صدرت في ألبومه الأخير سهران.

ويؤرخ عمرو دياب بهذه الخطوة لأغنياته عن طريق حفلاته المصورة سينمائيًا، حيث صور الأغنية بتقينات سينمائية، وذلك على

شواطيء الساحل الشمالي.

وكان الهضبة قد طرح عصر أمس كليب زي مانتي لتكون ثاني أغنية يطرحها على طريقة الفيديو كليب من ألبومه الأخير.

أغنية مهرجان من كلمات أيمن بهجت

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قمر، وألحان محمد يحي، وتوزيع نادر حمدي.

ومن ناحية أخرى مازالت أغنية أماكن السهر للهضبة تحقق نجاحًا كبيرًا يومًا بعد الآخر حيث قارب عدد مشاهداتها على موقع يوتيوب من 7 ملايين مشاهدة خلال الأسبوع الأول من طرحها.

وتصدرت الأغنية قوائم الأكثر استماعًا على تطبيقات الموسيقى المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.