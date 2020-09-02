تراند اليوم : سيرين عبد النور : دانتيل يكشف عن شخصيتي الحقيقية -صورة

تبدأ منصة شاهد VIP، عرض حلقات مسلسل “دانتيل” للفنانة سيرين عبدالنور، يوم الأحد الموافق 23 أغسطس، والذي يدور بين أسرار الماضي وعلاقاته التي لا تموت، وغموض الحاضر المليء بالحب والغدر والتشويق، ويطرح سؤالًا: هل يمكن للحب القديم أن يصمد في وجه أحداثٍ متقلّبة ومليئة بالمؤامرات والغدر والخيانة؟

وفي بيان صحفي قالت سيرين: “تحاول ميرنا أن تواجه الحياة بكل ما أوتيَتْ من قوة، وذلك رغم المصاعب والتحديات. ميرنا تشبهني إلى حدّ بعيد، فهي مصممة أزياء تهوى الموضة وتحاول طوال مراحل العمل أن تبقى قويةً وأن تدافع عن حلمها متمسّكة بحبها حتى النهاية.. ولكن هل ستنجح في ذلك؟! أترك الأمر مرهوناً بحلقات المسلسل وتفاصيله التي أدعو الجمهور لمتابعتها عبر شاهد VIP”.

“دانتيل” يُعرض حصرياً على “شاهد VIP” ابتداءً من 23 أغسطس ، من الأحد إلى الخميس، وهو من بطولة: سيرين عبدالنور، محمود نصر، سلوم حداد، نهلة داوود، نقولا دانييل، ساره أبي كنعان، زينة مكي، وسام فارس، إيلي متري، تاتيانا مرعب، ناتاشا شوفاني، أنس طيار، سليم صبري، ساندي فرح، هند خضرة، شربل زيادة، ريموندا عازار، إخراج المثنى صبح.