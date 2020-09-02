تراند اليوم : مؤلف إسعاف يونس يكشف سبب تسمية الفيلم بهذا الإسم

بعد كتابتهما لمسلسل “عمر ودياب” الذي قام ببطولته الفنانان علي ربيع ومصطفى خاطر، يستعد المؤلفان مصطفى عمر وفاروق هاشم؛ لتقديم مسلسل “إسعاف يونس” مع الفنان محمد أنور، وعن تشابه أسماء العملين مع أسماء الفنان عمرو دياب والفنانة إسعاد يونس، كان السؤال هل تعمدا التلاعب بالأسماء؟، ولماذا توقف تصوير العمل بعد بدايته؟.

المؤلف مصطفى عمر في تصريح خاص لـ”مصراوي” أجاب: “التلاعب بالأسماء غير مقصود، وربما جاء التصور بسبب قرب الفترة الزمنية بين العملين، كل ما فكرنا به هو أن يكون الاسم جذابا، وفى هذا العمل (إسعاف يونس) بطل العمل اسمه (يونس) وهو طبيب إسعاف، وبالتالي جاء العنوان مناسبًا والحمد لله قوبل بالإعجاب”.

وأضاف: “المفارقة هنا أننا بدأنا العمل على مسلسل (إسعاف يونس) قبل تقديم (عمر ودياب)، قبل حلول شهر رمضان الماضي بحوالي 4 أشهر، وانتهينا تماما من كتابة 10 حلقات، وليس 8 فقط كما يتردد، ومع إعجاب الشركة المنتجة به، طلبوا أن يكون المسلسل 15حلقة، وتأجيل تصويره إلى ما بعد شهر رمضان”.

مصطفى تابع: “المسلسل بالبداية كان مطلوبًا أن تكون حلقاته منفصلة، ولكن بعد التعديل تم الاستقرار أن تكون منفصلة متصلة، بمعنى أن أحداث كل حلقة قائمة بذاتها، مع الاحتفاظ بالخطوط الأساسية للعمل، وانتهينا من كتابة غالبيتها، وبدأ تصويره بالفعل، لكن بعد يومين من بداية التصوير، تم التوقف بسبب انشغال الفنانين المشاركين به بأعمال أخرى”.

مسلسل “إسعاف يونس” بطولة: “محمد أنور، سارة سلامة، هناء الشوربجي، محمد علي رزق، هشام محمد شرف، ومنة عرفة”، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج معتز التوني.