تراند اليوم : دلع وغزل .. ماجد المصري يحتفل يعيد ميلاد زوجته – صورة

هنأ الفنان ماجد المصري زوجته رانيا أبو النصر بعيد ميلادها.

وعبر حسابه على Instagram، نشر ماجد المصري صورته برفقة زوجته وعلق عليها “كل سنة وأنتي طيبة يا قلب قلبي، ربنا ما يحرمني منك”.

يذكر أن ماجد تزوج من رانيا منذ 10 سنوات ولديه منها طفلين.

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في السياق، كشفت شركة “سينرجي” عن البرومو الرسمي لمسلسل “الوجه الاَخر” بطولة ماجد المصري وندى موسى ونسرين طافش، والمقرر طرحه خلال أيام.

المسلسل هو ثانى بطولات ماجد المصري فى الدراما التليفزيونية من إنتاج شركة سينرجى، بعد مسلسل “بحر”، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح والذى تم عرضه العام الماضى على قناة الحياة وقدم فيه المصرى الدراما الصعيدية للمرة الأولى من 60 حلقة.

مسلسل “الوجه الآخر” إخراج سميح القاش وبطولة ماجد المصرى نسرين طارفش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسن، دنيا المصرى، أحمد خليل، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، ويتناول العدد العديد من القضايا المهمة، حيث يناقش صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة.