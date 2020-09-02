تراند اليوم : رامز أمير يعتزر لجمهوره لهذا السبب – شاهد

شارك الفنان رامز أمير متابعيه بصورة له من داخل إحدى الصالات الرياضية يمارس بعض التمرينات الرياضية.

واعتذر رامز أمير لجمهوره على الغياب وقال “وحشتونى اسف انى بعيد بقالى فترة بس غصب عنى و الله التمارين كتير اوى و محتاجة تركيز

و الله وحشتونى بجد”

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يشار إلى أن رامز أمير شارك في سباق دراما رمضان 2020 بمسلسل “الاختيار”.‏

‎”‎الاختيار” بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف ‏الشرف، ‏تأليف ‏باهر ‏دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي‎.‎

تناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي – قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة – الذي استشهد فى كمين “مربع ‏البرث”، ‏بمدينة ‏رفح ‏المصرية ‏عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب ‏الاجتماعية ‏والإنسانية ‏في ‏حياة البطل ‏الراحل‎.‎