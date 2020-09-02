تراند اليوم : انتظروا ” اونطة ” النجم حكيم غدا على قناته باليوتيوب

قرر حكيم طرح أحدث أغنياته ( صحاب أونطة) غدآ علي قناته باليوتيوب، بعد أن انتهي من تصويرها باحدث التقنيات مع الإستعانة باستعراضات ستكون مفأجاة للساحة الغنائية اختارها ليقدم هذا النوع بطريقة مبتكرة غير تقليدية تناسب نجوميته الكبيرة في الساحة الغنائية العربية،

الأغنية تم تصويرها بشكل مبهر في إحدي الاستوديوهات الكبري بالقاهرة، الأغنية من كلمات وألحان محمد الفنان وتوزيع ديزل ، و انتاج (lion ofEgypt) ، ويدخل تطبيق نچمو المتخصص في خلق حالة من التواصل بين النجوم والمعجبين من كل أنحاء العالم كأحد رعاة للأغنية .