تراند اليوم : شاهد .. كيف فضح كريم فهمي متابع أزعجه – صورة

بسبب الإزعاج الذي سببه له، قرر الفنان كريم فهمي نشر صورة أحد متابعيه وفضحه على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر كريم فهيم صورة عبر حسابه على Instagram لشخص، وكشف أن هذا الشخص حصل على رقم تليفونه وبدأ في مضايقته بالرسائل والمكالمات هو وأصدقائه، على حد قوله.

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وعلق كريم على الصورة: “ادي عينه تانيه من الناس اللي محتاجين يعرفوا يعني ايه يحترموا الناس ، الأستاذ بيكلمني وبيستظرف وبيحاول يعمل جامد، وطبعا اتمني اشوفه وش في وش صدفه عشان اعلمه حاجه ، عموما ديه نمرة تليفونه عشان أنا وعدته أني هشهره”.

يذكر أن آخر أعمال كريم فهمي كانت مسلسل “ونحب تاني ليه” شارك فيه مع ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، علا ‏رشدي، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج مصطفى فكري، ومحمد حمدي الخبيري مخرج الوحدة ‏الثانية‎.‎