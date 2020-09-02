تراند اليوم : للمرة الثانية علي التوالي .. ميس حمدان تخوض تجربة الغناء – إتفرج

بعد شهرتها بتقليد اللهجات وتقمص الشخصيات، تستعد الفنانة ميس حمدان لخوض تجربة الغناء للمرة الثانية خلال الفترة المقبلة.

أوضحت ميس خلال حوارها ببرنامج ET بالعربي، أثناء جلسة التصوير المخصصة للأغنية، أنها تتدرب الآن على إتقان اللهجة الخليجية، والتي ستقدم الأغنية بها، حيث تحمل اسم “اصحى صحصح يا غبي”، موضحة أنها تحب الغناء ولكنها لم توفق فيه، لذلك ستقدم هذه الأغنية وبناء على رد الفعل تجاهها، ستحدد هل تكمل فيه أم تتوقف عن ذلك.

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الأغنية من كلمات أسامة السليمي، وألحان محمد البدر، وتوزيع أحمد العسال.

يُذكر أن ميس طرحت منذ 5 سنوات أغنية خليجية بعنوان “ما أريده”، وهي من كلمات أحمد علوي، وألحان ناصر الصالح، وتوزيع هشام السكران.