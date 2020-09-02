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بعد فيروز.. الرئيس الفرنسي يلتقي ماجدة الرومي
الأربعاء 2 سبتمبر 2020
وصلت الفنانة اللبنانية، ماجدة الرومي، مساء الثلاثاء، إلى قصر الصنوبر، للقاء الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.
ويأتي لقاء الرئيس الفرنسي بالنجمة ماجدة الرومي، بعدما التقى مساء الاثنين، بالفنانة اللبنانية، فيروز، ضمن خطة لقاءاته أثناء زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت للمرة الثانية.
وأفادت صحيفة "النهار"، مساء الثلاثاء، بأن ماجدة الرومي حضرت إلى قصر الصنوبر، برفقة شقيقها عوض، حاملة معها باقة ورد كبيرة.
وشهد مساء الاثنين، زيارة ماكرون لجارة القمر اللبنانية، فيروز، بمنزلها في منطقة الرابية، وأهداها وسام جوقة، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، وأهدته في نهاية اللقاء لوحة فنية عبارة عن مجسم خشب من الأرز، محفور عليها اسمه.
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