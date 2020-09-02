بعد 9 أشهر خطوبة.. سينا ميلير تنفصل عن زويرنير

متابعة بتجــــــــــــرد: انفصلت الممثلة الأمريكية سينا ميلير عن خطيبها لوكاس زويرنير، وذلك بعد 9 أشهر من خطبتهما. وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن ميلير (البالغة 38 عاماً) وزويرنير (البالغ 29 عاماً) كانا قد أعلنا خطوبتهما في يناير الماضي، بعد علاقة دامت عاماً. وقالت الصحيفة إنه تردد أن سينا هي من فسخت الخطوبة، ويذكر أنها كانت مخطوبة في السابق للممثل جود لو، حيث استمرت علاقتهما غير المستقرة حتى انفصلا نهائياً عام 2011.

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