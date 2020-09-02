كارول سماحة تُغني قصّة العاشق والمعشوق: “قلبي وقع”

متابعة بتجــــــــــــرد: صدرت في الساعات الماضية أغنية “قلبي وقع” للنجمة اللبنانية كارول سماحة ضمن أحداث قصّة “العاشق والمعشوق” لمسلسل “مدرسة الحب”.

الأغنية من اللون الرومانسي وهي من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم وكانت كارول قد سجّلتها منذ فترة بين لبنان ومصر.

مسلسل “مدرسة الحب” بدأ عرضه منذ أيام عبر شاشة OSN.

جدير ذكره أن مسلسل “مدرسة الحب3” بطولة أمير كرارة، وجومانا مراد، وبولنت إينال، ومراد يلدريم ومصطفى قمر، ومي سليم، وخالد الصاوي، ولقاء سويدان، وفاروق الفيشاوي، وصفاء سلطان، وطلال مارديني، ويزن السيد، وهو من تأليف معتز فتيحة، وإخراج تامر إسحاق وليث ربايعة.