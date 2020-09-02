ميريل ستريب تتبرع للنساء المتضررات من إنفجار بيروت

متابعة بتجـــــــــــرد: لم يتوقف دعم لبنان وشعبه من دول العالم كافة، إثر تضرر بيروت من إنفجار المرفأ الذي وقع في الرابع من آب.

وانضمت الممثلة العالمية ميريل ستريب إلى النجوم الذين قدموا المساعدة إلى لبنان من خلال تبرعها بمبلغ 25 ألف دولار لجمعية “كفى”.

وجاء ذلك لدعم النساء اللواتي فقدن منازلهن أو تعرضن للإصابات أو الصدمات نتيجة انفجار بيروت.

ونشرت الصفحة الخاصة بجمعية “كفى” على موقع تويتر صورة لميريل ستريب وشكرت من خلالها الجمعية الممثلة القديرة، وجاء فيها: “شكراً لك ميريل ستريب على مساهمتك السخية في أعمال الإغاثة التي تقوم بها كفى لدعم النساء اللواتي فقدن منازلهن أو تعرضن للإصابات والصدمات نتيجة انفجار بيروت”.

وأضافت: “إن مساهمتك بمبلغ 25 ألف دولار ليست سوى دليل إضافي على دعمك لحقوق المرأة”.