شكرا لقرائتكم خبر عن أمير طعيمة مهنئا تامر حسنى والعسيلى: اختراع أغنية مبهجة ودمكم مع بعض شربات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الشاعر الغنائى أمير طعيمة، النجم تامر حسنى والفنان محمود العسيلى، على أغنيتهما الجديدة "اختراع" التى طرحت مؤخرا وحققت نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات عالية اقتربت من 8 ملايين مشاهدة، مؤكدًا أنها أغنية مبهجة وإخراجها تحفة.

وكتب طعيمة، عبر حسابه على تويتر: "مبروك لأصدقائى الأعزاء تامر حسنى ومحمود العسيلى، أغنية اختراع، ومبروك لكل فريق العمل، أغنية مبهجة ودمكم مع بعض شربات، والإخراج تحفة يا تيمو".



طعيمة

أغنية اختراع، من إخراج تامر حسنى، بينما كلمات الأغنية للشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وسام عبد المنعم، تسجيل هيثم راضى، ماستر جلال الحمداوى.

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وكان الشاعر أحمد حسن راؤول كاتب أغنية "اختراع" لتامر حسنى ومحمود العسيلى والمتصدرة ترند اليوتيوب، أكد أنه سعيد جدا بردود أفعال الجمهور المصرى خاصة والعربى عامة على الأغنية وتصدرها فى معظم البلدان وأنه كان يراهن عليها منذ كتابتها أنها ستصبح أغنية صيف 2020.

وصرح راؤول لـ"الخليج 365" أن الأغنية كتبت خصيصا لتامر حسنى ولم تكن من الأغانى المعروضة للجميع، واستمع تامر للأغنية عن طريق الفنانة رنا سماحة وأخذها على الفور مضيفا: "هذا أكثر ما يميزه وهو خطف الاغانى المهمة دون الانتظار والمماطلة فى التفكير".

وأكد راؤول أن الأغنية تم تعديل كلماتها وإضافة كوبليه لتصبح ديو بعد أن جاءت الفكرة لتامر بذلك حتى تصبح الأغنية "اختراع فعلا" يغزو سوق الموسيقى.