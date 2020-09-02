شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى المقدم: شرف عظيم اختيارى لتقديم حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة إنجى المقدم لـ"الخليج 365"، إنه شرف عظيم اختيارها لتقديم حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد، والمقرر لها يوم السبت المقبل تحت سفح الأهرامات، مشيرة إلى أن النجم خالد النبوى يتقاسم معها تقديم تلك البطولة ، التي تستضيفها مصر في عرس كبير أمام العالم.

وأوضحت إنجى أنها تجرى حالياً بروفات مكثفة في مكان الحفل، بمشاركة خالد النبوى على تقديم الفقرات، بالإضافة إلى متابعة الشكل العام والأخير قبل انطلاق حفل القرعة، الذى سيكون حفلا ضخماً لمصر وشعبها أمام الجميع، كما أنها ستقدم عدة مفاجآت خلال الحفل.

وعقدت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مؤتمرا صحفيا فى الحادية عشرة صباحا اليوم الثلاثاء، فى أحد الفنادق الكبرى لإعلان تفاصيل قرعة المونديال المقرر لها السبت على سفح الأهرامات، بحضور دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة ورئيس الاتحاد والكابتن حسين لبيب مدير البطولة والكابتن مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد والدكتور أحمد الشيخ.

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ويخضع حفل القرعة لإجراءات طبية واحترازية صارمة من اللجنة الطبية المنظمة، والتى جاء آخر قراراتها صادمة رغم أهميتها للجميع بتخفيض عدد الحضور لثلث العدد الموضوع مقدما وتقليل عدد المدعوين من 500 إلى 184 من أجل الحفاظ على التباعد اللازم واتخاذ الإجراءات الوقائية .

وفى ظل البحث عن افضل ظهور لحفل قرعة يبهر العالم ويخطف أنظار الملايين فى سفح الأهرامات عاين الموسيقار العالمى عمر خيرت موقع الحفل مع اللجنة المنظمة تجهيزا لإحياء حفل القرعة على موسيقاه الرائعة، وهو الاختيار الذى أشاد به الجميع ونال رضا الكل واعتبره الجميع مفاجأة سارة.

يشار إلى أن إنجى المقدم، شاركت في موسم رمضان الماضى بمسلسل "لعبة النسيان" مع الفنانة دينا الشربينى، وشارك في بطولته على قاسم، وآخرون، تأليف تامر حبيب، إخراج أحمد شفيق.