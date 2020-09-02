شكرا لقرائتكم خبر عن وصول وزيرة الثقافة وبدء مراسم حفل افتتاح مهرجان المسرح التجريبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، إلى المسرح القومي لافتتاح فعاليات الدورة 27 من دورات مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى، وهى الدورة التى اختارت إدارتها إقامتها فى ظل ظروف يمر بها العالم للمرة الأولى فى تاريخه ليكون ذلك المهرجان هو الأول فى زمن كورونا.

الافتتاح بدأ بمراسم استقبال للضيوف في ساحة المسرح القومي بالعتبة، والذي يقام به حفل الافتتاح للمرة الأولى في تاريخ المهرجان،و تضمن الافتتاح "حالة كرنفالية" لاستقبال ضيوف المهرجان ويحضر حفل الافتتاح الفنانة القديرة سميحة ايوب والفنان يوسف اسماعيل رئيس المهرجان القومي والفنان ايهاب فهمي رئيس المسرح القومي والدكتورة هدي وصفي والمخرج خالد جلال والمخرج الدكتور عادل عبده ومسرحيون وجمهور لا يتجاوز 25% من سعة القاعة، وفقا لقواعد التباعد المفروضة .

يذكر أن حفل الافتتاح سيتضمن تكريم 8 من رموز الإبداع المسرحى المغاير، يتصدرهم اسم الناقد والأكاديمي د.حسن عطية، والمخرج الذي رحل شابا منصور محمد، واسم أستاذ التمثيل والإخراج د.سامي صلاح ، تتضمن قائمة من يكرمهم المهرجان ليلة افتتاحه المخرج سامي طه ، والمسرحية اللبنانية مايا زبيب الكاتبة والمخرجة والممثلة ، والمخرج السويسري ميلو راو- المدير الفني لمسرح جنت، والمخرج والسينوغراف الفرنسي برونو ميسا، ومؤسس مسرح كانتا بيلي المخرج نولو فاكيني .

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كما أن هناك عرضا مسرحيا قصيرا بعنوان "تحت النظر" لمجموعة من شباب المسرح، من إخراج كمال عطية، الذي قال أن العرض سيكون عنوانا لانتصار الإبداع على أى ظروف قاهرة، كما أنه سيتضمن استعراضا لأدوات الممثل المختلفة وتفاصيل أخرى ستكون في ليلة الافتتاح ليفاجئ بها الجمهور.

دورة هذا العام مهداة إلي اسم الممثل والمخرج وأستاذ التمثيل والإخراج بمعهد الفنون المسرحية الراحل د. سناء شافع ، تقديرا لدوره ومكانته في المشهد المسرحي المصري علي المستويين الفني والأكاديمي.