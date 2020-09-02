شكرا لقرائتكم خبر عن تشادويك بوسمان أيقونة للأناقة والاهتمام بتفاصيل إطلالاته.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عٌرف النجم الراحل تشادويك بوسمان أنه كان من أهم وأشهر نجوم العالم بحثا عن الإطلالات الأنيقة الخاطفة للأضواء، حيث كان يختار تصميمات ملابسه علي السجادة الحمراء من أبرز دور الأزياء الشهيرة.

ومن أبرز الإطلالات التى ظهر بها تشادويك بوسمان وخطف الأنظار باختياره المميز لملابسه كان بظهوره فى برنامج " The Ellen DeGeneres Show" حيث كان يرتدى النجم الراحل ملابس حملت توقيع دار أزياء " Etro " لمجموعة خريف 2019، وهو الدار المفضل للنجم الشهير.

من البرنامج يظهر بملابس من Etro

ومن أبرز الإطلالات التي خطفت أنظار المعنيين بالأزياء والموضة خلال ظهور تشادويك فى إحدى الاحتفاليات التى أقيمت فى كاليفورنيا وكان فى ذلك الحين يرتدى بدلة بإحدى درجات اللون الأزرق المنقوشة باللون الأسود من تصميم دار أزياء "Givenchy" من مجموعة تصميمات ربيع 2019.



ببدلة من تصميم Givenchy ببدلة من تصميم Givenchy

بينما اختار البدلة التى ارتداها بحفل " NAACP Image Awards " لعام 2019 من تصميم " Atelier Versace " و التي أحدثت ضجة كبيرة بين المعنيين بالأزياء و الموضة .

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يذكر أن تشادويك بوسمان رحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ 43 عاما وذلك بعد معاناته من مرض سرطان القولون التى استمرت لمدة أربعة سنوات.



بملابس من تصميم Louis Vuitton



بملابس من Atelier Versace



بملابس من تصميم Etro



يرتدي بدلة من تصميم Atelier Versace



عام 2018 بحفل met gala