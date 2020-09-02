شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المعطى وأحمد صلاح حسنى يتعاونان للمرة الثانية بعد "ختم النمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المؤلف محمد عبد المعطى مع النجم أحمد صلاح حسنى فى مسلسله الجديد، مكون من 45 حلقة، من المقرر عرضه على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك بعدما تعاونا سوياً العام الماضى بمسلسل "ختم النمر"، الذى لاقى نجاحاً كبيراً وقت عرضه، كما يتعاون الثنائى للمرة الثانية على التوالى مع المخرج أحمد سمير فرج.

وفى السياق ذاته، سلم المؤلف محمد عبد المعطى 10 حلقات كاملة من المسلسل، حيث إنه مستمر في كتابة حلقات المسلسل، الذى تدور أحداثه في إطار من الاثارة والتشويق، كما يجرى المخرج أحمد سمير فرج معاينة أماكن التصوير حالياً ، بالإضافة إلى التفاصيل الرئيسية للشخصيات، فضلا عن وضع قائمة بالممثلين المقرر التعاقد معهم خلال الفترة المقبلة، للبدء في التصوير مباشرة .

يذكر أن المؤلف محمد عبد المعطى يعرض له حالياً فيلم "الفلوس"، بطولة النجم تامر حسنى، والذى حقق إيرادات كبيرة، ويشارك في بطولته كل من زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، واخرون، إخراج سعيد الماروق.