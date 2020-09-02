شكرا لقرائتكم خبر عن نادر نور فى ذكرى ميلاد الراحل عامر منيب: كل سنة وسيرتك الحلوة عايشه وسطنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا المطرب والملحن نادر نور، ذكرى ميلاد الفنان الراحل عامر منيب، السابعة والخمسين، التى توافق غدا الثانى من سبتمبر، مؤكدا أنه سيرته العطرة مازالت موجودة بيننا وأنه المعنى الحقيقى للأخلاق والإنسانية.



عامر منيب

ونشر نور، صورة للفنان الراحل عامر منيب، تنشر للمرة الأولى، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "كل سنة وسيرتك الحلوة عايشه وسطنا، كل سنة وإحنا بنتعلم منك فى غيابك اكتر من وجودك، كل سنة وانت المعنى الحقيقى للإنسانية والأخلاق، كل سنة وانت الشيك ابن البلد الجدع، كل سنة وأنت الأخ والصاحب اللى ما يتنسيش، كل سنة وانت طيب وعيدك فى الجنة، ربنا يجمعنا بيك فى الجنة على خير عن قريب، 2 سبتمبر 1963.. عامر منيب.. وحشتنا".





وتحل ذكرى ميلاد الفنان الراحل عامر منيب، غدا الأربعاء، حيث إنه مواليد 2 سبتمبر عام 1963، وتميز المطرب الراحل بصوت يختلف عن أصوات جيله وتمتع بسيرة طيبة فى حياته وبعد وفاته وقدم لجمهوره عدد من الأعمال التى ما زالت خالدة حتى الآن.

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الراحل عامر منيب تم اكتشافه على يد الموسيقار الكبير حلمى بكر، خلال لقاء جمع ألمع نجوم الفن منهم نور الشريف ومحمود ياسين بصحبة زوجاتهم وأطربهم عامر بأغنية لمحمد عبدالوهاب، وكانت بداية دخوله المجال الفنى والغناء تحديدًا، وفوجئ معظم الحاضرين بأنه حفيد الفنانة مارى منيب وأعجب بكر بصوته وقرر أن يدعمه، وتحدث إليه أنه موهوب وأن أمامه مستقبلا باهرا، فأخبره عامر أن سيسافر إلى أستراليا لاستكمال دراسته وأنه بالفعل قطع تذكرة السفر، فطلب منه بكر التراجع عن قراره، واقتنع عامر.

أصدر عامر منيب أول ألبوماته بعنوان "لمحى" عام 1990 والذى كانت بمثابة انطلاقة قوية له فى عالم الغناء الأمر الذى أدى إلى اتجاه عروض شركات الإنتاج عليه، فخرج بعدها بمجموعة متميزة من الألبومات، أبرزها "يا قلبى" و"أول حب" و"علمتك" و"فاكر" و"أيام وليالى" و"كل ثانية معاك" وغيرها.

وأصدر الراحل طوال مسيرته 12 ألبومًا، بخلاف 4 أفلام سينمائية، أولها فى عام 2002 "سحر العيون" مع النجمتين نيللى كريم وحلا شيحة، ثم "كيمو وأنتيمو" شاركته فيه الفنانة مى عز الدين، وبعدهُ "كامل الأوصاف" للمرة الثانية مع حلا شيحة، وأخيرًا فيلم "الغواص" مع القدير حسن حسنى وداليا البحيرى.

أصيب فى سنواته الأخيرة بورم فى القولون، ما دفعه لاستئصاله فى تدخل جراحى بألمانيا وبعد رجوعه إلى مصر عاودته الآلام مجددًا، حتى توفى يوم 26 نوفمبرعام 2011 عن عمر ناهز الـ48 عاماً وشيعت جنازته من مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر، ودفن فى نفس قبر جدته مارى منيب بمدينة نصر، وأقيم العزاء فى مسجد ودار مناسبات الشرطة.