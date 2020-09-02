شكرا لقرائتكم خبر عن كمال منصور مخرج أبو العروسة يقاضى منتج المسلسل بسبب مستحقاته ويشكو للنقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المخرج كمال منصور، مخرج مسلسل "أبو العروسة"، بشكوى رسمية ضد منتج المسلسل ابرهيم حمودة، بسبب عدم حصوله على مستحقاته، حيث يتهرب منه الأخير ولم يرد على اتصالاته، علمًا بأن كمال منصور حاول أن يضع حلولاً بطريقة ودية.

وأعلن كمال منصور مؤخرًا فى أحد البرامج، أنه يتعرض لسؤال دائم على السوشيال ميديا بسبب إمكانية تقديم الجزء الثالث، وكان يرفض التعليق، حتى نفد صبره وأعلن أنه لم يحصل على باقى مستحقاته المادية وآخرين من فريق المسلسل سواء النجوم أو الفنيين وراء الكاميرات.

وأنه حاول التواصل مع المنتج بشكل ودى لفترة طويلة تجاوزت العام والنصف ولكنه كان دائم التهرب منه، إلى أنه تقدم بشكوى لنقابة السينمائين ضد منتج أبو العروسة "إبراهيم حمودة" لتهربه من دفع باقى مستحقاته المالية عن العمل.

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كما وردت معلومات تؤكد أن الفنانة الكبيرة سوسن بدر بطلة المسلسل هى الأخرى قد تقدمت فى وقت سابق بشكوى مماثلة فى نقابة الممثلين ضد المنتج نفسه لتهربه من دفع باقى مستحقاتها .