شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر تقدم حفل افتتاح مهرجان المسرح التجريبى وتنال تصفيقا حارا.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمجرد ظهورها على خشبة المسرح القومى فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى، نالت الفنانة سوسن بدر تصفيقا متواصلا وكانت مفاجأة المهرجان .وقدمت سوسن بدر حفل الافتتاح وزادته بريقا على خشبة المسرح بالكاريزما التى تمتلكها، وطلبت من رئيس المهرجان الصعود للمسرح من أجل إلقاء كلمته ثم طلبت من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، الصعود للمسرح لإلقاء كلمتها والتى أكدت الصعوبات التى واجهت الوزارة، وقامت بتحية فريق المهرجان .

يذكر أن الافتتاح بدأ بمراسم استقبال للضيوف فى ساحة المسرح القومى بالعتبة، والذى يقام به حفل الافتتاح للمرة الأولى فى تاريخ المهرجان، وتضمن الافتتاح "حالة كرنفالية" لاستقبال ضيوف المهرجان، ويحضر حفل الافتتاح الفنانة القديرة سميحة ايوب والفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومى، والفنان إيهاب فهمى رئيس المسرح القومى، والدكتورة هدى وصفى والمخرج خالد جلال والمخرج الدكتور عادل عبده، ومسرحيون وجمهور لا يتجاوز 25% من سعة القاعة، وفقا لقواعد التباعد المفروضة .

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يذكر أن حفل الافتتاح سيتضمن تكريم 8 من رموز الإبداع المسرحى المغاير، يتصدرهم اسم الناقد والأكاديمى د.حسن عطية، والمخرج الذى رحل شابا منصور محمد، واسم أستاذ التمثيل والإخراج د.سامى صلاح، تتضمن قائمة من يكرمهم المهرجان ليلة افتتاحه المخرج سامى طه، والمسرحية اللبنانية مايا زبيب الكاتبة والمخرجة والممثلة، والمخرج السويسرى ميلو راو- المدير الفنى لمسرح جنت، والمخرج والسينوغراف الفرنسى برونو ميسا، ومؤسس مسرح كانتا بيلى المخرج نولو فاكينى .

كما أن هناك عرضا مسرحيا قصيرا بعنوان "تحت النظر" لمجموعة من شباب المسرح، من إخراج كمال عطية، الذى قال أن العرض سيكون عنوانا لانتصار الإبداع على أى ظروف قاهرة، كما أنه سيتضمن استعراضا لأدوات الممثل المختلفة وتفاصيل أخرى ستكون فى ليلة الافتتاح ليفاجئ بها الجمهور.

دورة هذا العام مهداة إلى اسم الممثل والمخرج وأستاذ التمثيل والإخراج بمعهد الفنون المسرحية الراحل د. سناء شافع، تقديرا لدوره ومكانته فى المشهد المسرحى المصرى على المستويين الفنى والأكاديمي.