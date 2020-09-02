شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تعافى السينما العالمية بتحقيق إيرادات فى ظل فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن دور العرض بدأت فى التعافى بشكل كبير وهو ما يعكسه حجم الإيرادات التى حققتها الأفلام فى دور العرض رغم فيروس كورونا الذى أثر بشكل كبير فى أعداد الجمهور وسعة دور العرض، حيث تصدر فيلم الرعب الجديد "المتحولون الجدد" (ذا نيو موتانتس) إيرادات السينما فى أمريكا الشمالية فى مطلع الأسبوع محققا سبعة ملايين دولار والفيلم بطولة مايسى وليامز وأنيا تايلور وتشارلى هيتون وأليس براجا ومن إخراج جوش بون.

ويعد هذا من بين أول الأفلام الضخمة التى يتم عرضها منذ أن أدى فيروس كورونا إلى إغلاق دور السينما فى مارس، وعلى الرغم من أن الإيرادات كانت عند الحد الأدنى من التوقعات فإن عرض شركتي ديزني وتوينتيث سينشوري استديوز للفيلم يمثل أكبر عرض أول حتى الآن لفيلم جديد خلال الجائحة.

وقالت ديزني إن ما بين 60 و70 في المئة تقريبا من دور السينما أعادت فتح أبوابها في شتى أنحاء الولايات المتحدة وكندا، ولكن ما زال بعض من أكبر أسواق السينما ومن بينها لوس انجلوس وسان فرانسيسكو وسياتل وواشنطن العاصمة ونيوجيرسي ونيويورك مغلقا.

وفي المناطق التي استأنفت فيها دور السينما نشاطها يتم فرض حد أقصى للطاقة الاستيعابية لدور السينما إضافة إلى إبقاء مسافة بين المقاعد التزاما بتدابير التباعد الاجتماعي.

وقال المحلل ديفيد إيه جروس إن "المتحولين الجدد" كان سيحقق نحو 14 مليون دولار لو كانت كل دور السينما البالغ عددها ستة آلاف دار في الولايات المتحدة مفتوحة، واحتل فيلم الحركة والإثارة "المختل" (أنهينجد)المركز الثاني في ثاني أسبوع لعرضه محققا 2.600000 دولار.

والفيلم بطولة راسل كرو وكارين بيستوريوس وجابرييل بيتمان وجيمي سمبسون ومن إخراج ديريك بورت، وجاء في المركز الثالث فيلم الرسوم المتحركة الجديد "سبونج بوب: الهروب"(ذا سبونج بوب فيلم: سبونج أون ذا رن) محققا 604.000 دولار.

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واحتل المركز الرابع الفيلم الكوميدي الجديد "التاريخ الشخصي لديفيد كوبرفيلد" (ذا بيرسونال هيستوري ديفيد كوبرفيلد) وحقق 520.000 دولار، والفيلم بطولة ديف باتيل وأنورين بارنارد وبيتر كابالدي ومورفيد كلارك ومن إخراج أرماندو يانوتشي.

وجاء في المركز الخامس فيلم الدراما "كلمات على جدران الحمام"(ووردز أون باثروم وولز) محققا 453360 دولارا في ثاني أسبوع لعرضه، والفيلم بطولة تشارلي بلامر وآندي جارسيا وتايلور راسل وأناسوفيا روب ومن إخراج ثور فرودينتال.

وفي سياق متصل استطاع فيلم Tenet أن يحقق إيرادات حول العالم خلال عرضه المحدود وصلت إلي 53 مليون دولار أمريكي وذلك وفقا لموقع فارايتي، وهو الفيلم الذي استقبلته دور العرض المصرية، الأربعاء الماضى، لمخرجه كريستوفر نولان، وذلك بعد أشهر طويلة من التأجيلات بسبب انتشار فيروس كورونا.

فيلم Tenet من تأليف وإخراج كريستوفور نولان، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم العالمين، ومن أبرزهم روبيرت باتينسون وجون ديفيد واشنطن وآرون تايلور جونسون وكليمونس بوزاى، وغيرهم وتدور أحداث الفيلم فى إطار دراما وتشويق وأكشن، حول مسلح يقاتل من أجل بقاء العالم بأكمله، يسافر بطل الرواية عبر عالم من التجسس الدولى فى مهمة ستتكشف فيها الكثير من الأسرار.

و كان فيلم "Tenet" قد تم تأجيل عرضه عدة مرات خلال الأشهر الماضية بسبب تفشى فيروس كورونا " COVID-19 " الذى يهدد العالم، ولكن طرحه مؤخرا بدور العرض منحه فرصة كبيرة للمشاهدة حيث كانت أقوى بداية له في المملكة المتحدة ، حيث حقق إيرادات وصلت 7.1 مليون دولار، ثم تم إطلاق Tenet في 41 سوقًا دوليًا في نهاية هذا الأسبوع ، بما في ذلك فرنسا محققا 6.7 مليون دولار وفي كوريا محققا 5.1 مليون دولار وألمانيا محققا 4.2 مليون دولار وسيبدأ عرضه في الولايات المتحدة وروسيا في 3 سبتمبر ، وكذلك في الصين في 4 سبتمبر.