شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الفن من تليفزيون الخليج 365.. مسجد لبنانى يذيع أغانى نوال الزغبى ونتفليكس تجسد الإله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم تليفزيون الخليج 365 موجز أخبار الفن لأهم وآخر كواليس وأخبار الفن خلال الساعات الأخيرة، من إعداد محمد الحناوى وتقديم شروق وجدى ورامى الحلوانى. وبدأ الموجز بالخبر الأبرز فنيا اليوم هو زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثانية للبنان، وزيارة وتكريم النجمة اللبنانية الكبيرة فيروز.

وظهرت جارة القمر مرتدية قناعا للوقاية من فيروس كورونا، أثناء المقابلة، ومنحها ماكرون وسام جوقة الشرف الفرنسى وهو أعلى تكريم رسمى فى فرنسا، وأهدته جارة القمر لوحة فنية.

وما زلنا فى لبنان وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، مقطع فيديو يظهر بث مئذنة مسجد النميرية فى لبنان أغانى الفنانة نوال الزغبى.

وبعد الهجوم الشديد من قبل رواد السوشيال ميديا بررت إدارة مسجد النميرية، فى بيان، أنه تم بث أغنية للمطربة اللبنانية بالخطأ، أثناء بث كلمة رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برّى.

وتطرق الموجز الفنى لطرح النجم عمرو دياب كليب أغنيته "عم الطبيب" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وهى الأغنية التى أطلقها فى ألبومه الأخير "سهران"

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أغنية "عم الطبيب" كلمات صابر كمال وألحان عمرو دياب وتوزيع رامى سمير وحققت نجاح كبير عند طرحها. الهضبة كان طرح امبارح كليب "زي مانتى" من نفس الألبوم سهران بعد ما صورها مع فرقته الموسيقية في الساحل الشمالى، وسط أجواء صيفية.

وأثارت صورة نشرها الفنان شريف منير وتجمعه بالنجمين أحمد السقا وأحمد رزق، تفاعلا كبيرا عبر مواقع السوشيال ميديا.

وتعرض منير لانتقادات وإساءات من قبل بعض متابعيه، وهذا بعدما كتب على الصورة: "آدى يا سيدى الفنانين.. عايشين فى الفتّة".

ورد الفنان شريف منير على الذين هاجموه، وقال إنه كان بيتريق على نفسه وتوعد بتقديم بلاغات للنائب العام ضد الناس الذين شتموه.

وعن أخبار أغانى الصيف، تخطت أغنية "بالبنط العريض" للنجم حسين الجسمى والتى طرحها منذ أسبوعين، حاجز الـ41 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب. وحازت أغنية "بالبنط العريض" للنجم حسين الجسمى على إعجاب الجميع، وظهر هذا من خلال مقاطع الفيديو التى انتشرت للناس وهى تغنيها ومندمجين مع أنغامها.

وفى سياق آخر تسعى دائما شبكة نتفليكس إلى إثارة الجدل فى الكثير من أعمالها، بتجسيدها الأنبياء والقديسين والشخصيات ذات المكانة الدينى، ومؤخرا ظهر الممثل دنيس هايسبيرت مجسدا شخصية "الإله" في الموسم الخامس من المسلسل الفانتازي Lucifer، الأمر اللى أغضب الكثير من المتابعين للعمل حول العالم.